Personlig assistent i Örebro helgjobb samt vid behov
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2025-08-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
, Kumla
, Hallsberg
, Vingåker
, Laxå
eller i hela Sverige
Vi söker en personlig assistent varannan helg i Örebro.
Du kommer att ingå i en assistentgrupp som jobbar för att ge vår uppdragsgivare bästa möjliga assistans. Uppdragsgivaren är en artonårig man som behöver stöd av personliga assistenter på sin fritid. Han går i teckenspråkig skola och bor nu i en egen lägenhet i centrala Örebro. Varannan helg och vid lov kommer han vara hemma hos sin familj i Falkenbergs kommun. Mannen lever ett aktivt liv med intressen som att orientera, gå i kyrkan, bada mm. Det är önskvärt att du som söker tjänsten själv har en aktiv livsstil. Mannen har en hörselnedsättning och kommunicerar med teckenspråk. Vi söker dig som är en mogen, ansvarsfull, glad och positiv person. Du är kreativ med en vilja att hitta på aktiviteter samtidigt som du är strukturerad då struktur och planering är viktigt i uppdraget Vi ser det som meriterande om du är teckenspråkskunnig på svenska eller har ett stort intresse av att lära dig då vår uppdragsgivare kommunicerar med teckenspråk. Har du erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd är detta också meriterande.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp.
Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Du får utbildning och introduktion i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Teckenspråk är en stor merit
God svenska i skrift är ett krav
Om anställningen
Anställningen är baserad per timme och vid behov. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Arbetstiden är förlagd som dygnspass på helg ca varannan helg samt extra vid behov.
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://www.novumassistans.se/ Arbetsplats
Novum Assistans Kontakt
Marie Johansson marie.johansson@novumassistans.se Jobbnummer
9470285