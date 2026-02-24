Personlig assistent i Nacka söker. Perfekt deltidstjänst till exempel för d
2026-02-24
Vill du göra skillnad och utvecklas tillsammans med mig?
Jag söker en engagerad person som vill bli en del av mitt team av personliga assistenter och kan jobba långsiktigt.
Jag är en aktiv tjej i 19-årsåldern som bor tillsammans med min familj i Nacka. Till vardags går jag i skolan och på fritiden tycker jag om att umgås med vänner, ta det lugnt hemma, bada och vara ute på promenader i naturen.
Arbetet handlar framför allt om att stötta mig dagtid under helger och alla skollov, samt även eftermiddag och kväll efter skoldagens slut (från ca kl. 15.00).
Om rollen:
Jag har behov av omfattande stöd i min vardag. Som personlig assistent är du ett nära och viktigt stöd i allt som rör mitt dagliga liv - exempelvis kommunikation, måltider, förflyttningar (jag använder flera hjälpmedel), personlig hygien med mera.
Minst lika viktigt är att du bidrar till struktur, trygghet, delaktighet och glädje. Rollen innebär att vara både ett praktiskt och socialt stöd som hjälper mig att få vardagen att fungera på ett bra sätt. För mig är det viktigt att du alltid utgår från mitt bästa och vill utvecklas tillsammans med mig.
Jag tror att du är en person som:
- är lyhörd, ansvarstagande och trygg i dig själv, har tålamod, personlig mognad och ett genuint engagemang
- är initiativrik, har humor och ett ungt sinne
- har god förmåga att läsa av situationer och veta när du ska ta initiativ, motivera eller ge utrymme
Jag söker dig som är 20-45 år. Kvinnliga sökande är att föredra. Du behöver tala och skriva svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller av att arbeta med unga personer med funktionsvariationer. Samtidigt lägger jag stor vikt vid personlig lämplighet och din vilja att lära känna just mig och mitt sätt att fungera.
Omfattning & arbetstider:
- Timanställning med fasta pass varannan helg, samt extra pass och inhopp vid varierande tider.
- .Arbetspassen ligger i huvudsak under den tid som jag inte är i skolan på helger , eftermiddag/kvällar och skollov.
- Långsiktighet premieras - vi vill att du ska trivas och stanna och det är viktigt för mig
- Tillträde så snart som möjligt
Vi ser fram emot att träffa dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
