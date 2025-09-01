Personlig assistent i Lerum till 7 årig pojke
2025-09-01
Jag är världens coolaste 7 åring och söker en person som vill hänga med mig på dagarna o
Jag är nästan alltid glad. Jag är social, rolig och jag vet vad jag vill.
Dessutom är jag en mästerdetektiv som löser olika mysterier varje dag.
Jag älskar böcker, musik, promenader och fantasilekar.
Jag har en sjukdom som gör att mina muskler inte riktigt orkar som andras, därför behöver jag träna och stretcha flera gånger om dagen för att bli starkare.
Jag har även en andningsmask som hjälper mig när det blir lite jobbigt och när jag sover.
Min sug tar bort allt saliv och slem så att det inte fastnar i halsen.
All mat och dryck får jag via min peg. (sondmat)
Jag har diabetes typ 1 också och har en insulinpump som löser det mesta.
Jag behöver dig som är social och självsäker. Vill hjälpa mig att bli starkare och har ett stort tålamod (jag är ju ändå 7 år) och tycker om att hitta på roliga lekar. Och du som är energisk och tar det här jobbet på allvar.
Hoppas vi ses!
Du behöver ha bankID/mobilt bankID för att kunna arbeta hos Inspirera
Urval sker löpande, ansök redan idag!
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger.
Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
