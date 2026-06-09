Personlig assistent i Gnosjö till snart tonårig kille som älskar HV71!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gnosjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gnosjö
2026-06-09
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, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos snart tonårig kille bosatt i Åsenhöga i Gnosjö
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har erfarenhet av muskelsvaghet och lyft och stöttning
ej allergisk mot pälsdjur och gillar djur
rök- och snusfri
har bil och körkort för att ta sig till arbetsplatsen
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete inom vård/omsorg
har pedagogisk erfarenhet av barn & ungdom
delar kundens intressen av att vara ute i naturen, musik och HV71
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är SLUV "Så länge assistansuppdraget varar" samt sommarvikariat. Tjänsten är på ca 75%. Tjänsten innebär arbete under dag/kvällstid på ett 2-veckorsschema.
Ojämna veckor arbetar du måndag och fredag 13:45-21:00 samt lördag 09:00-22:00 och söndag 09:00-21:00. Jämna veckor arbetar du tisdag 14:45-21:00, onsdag 15:00-21:00 och torsdag 13:45-21:00.
Tiderna på vardagar kan ändras något beroende på skoltider.
Tjänst 2 är ett sommarvikariat mellan mitten av juni och mitten på augusti under kundens sommarlov. Arbetstiderna kommer då att ligga mellan 09:00-21:00/22:00 samtliga pass och sysselsättningsgraden kommer att ligga på ca 75%.
Du anger i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334971-2044418". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
335 30 (visa karta
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335 30 GNOSJÖ Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9955703