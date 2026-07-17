Personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Vrigstad
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sävsjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sävsjö
2026-07-17
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Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Vrigstad.Vad innebär den här tjänsten?
Med anledning av utökat behov söker vi personliga assistenter till vår kvinnliga kund, för omgående arbete under sommaren och fortsatt.
Tjänsten innebär arbete under veckorna 30, 31, 32, 33 med omgående start för personligt möte och inskolning redan under vecka 28 och 29.
Arbetstider är under sommaren förlagda mellan kl 08:30 - 15:30 samt kl. 15:30 - 20:30 på måndag-fredag, lördag och/eller söndag
Vi söker både dig som vill arbeta som behovsanställd på timmar och dig som efter arbete i sommar önskar övergå till visstidsanställning deltidsomfattning.
Kunden är en kvinna i 65-års åldern som för många år sedan drabbades av Alzheimers. Hon har idag ett omfattande assistansbehov för tillsyn, förflyttningar samt fullt stöd i att genomföra alla rutiner i den dagliga livsföringen.
Som personlig assistent utför du din arbetstid och dina arbetsuppgifter i kvinnans egna hem där hon bor tillsammans med sin make.
Kvinnan och maken önskar önskar att assistansteamet ska bestå av kvinnor som har en positiv energi, är påhittiga för daglig stimulans anpassad utifrån kvinnans förutsättningar.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter;
Tillsyn för att säkerställa hälsa, välmående och trygghet.
Stöd i att bedöma ork- och energinivåer.
Fysiskt stöd vid samtliga förflyttningar och gång, både med och utan hjälpmedel.
Planera och organisera dagen samt ansvara för att dagliga rutiner fullföljs.
Stöd i kommunikation och minnesfunktioner.
Samtliga moment vid personlig hygien och omvårdnad
Samtliga moment inför, under och efter måltid.
Daglig utevistelse och/eller andra fritidsaktiviteter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Du har nära till skratt, har glimten i ögat och har en förmåga att se lösningar och möjligheter om eller när svårigheter uppstår.
Du är social, initiativtagande samt orädd för att föreslå idéer och förbättringsförslag både gällande rutiner och dagliga aktiviteter för kund.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
kan förstå och göra dig själv fullt förstådd på svenska både i tal och skrift.
Rökfri
Tål pälsdjur (katt finns i hemmet).
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställd för varje enskilt avtalat tillfälle, alternativ visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar.
Omfattning: vid behov i samband med ordinarie anställdas oplanerade och planerade frånvaro. Alternativ visstidsanställning med sysselsättningsgrad 50-70%
Arbetstider: Under sommaren Måndag - fredag kl. 07:30-15:30 och/eller kl. 15:30-20:30 samt lördag-söndag kl. 11:00-17:00.
Efter sommaren är starttid för dagpass kl. 07:30
Tillträde: Omgående med personligt möte samt inskolning under veckorna 28, 29, 30
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Inför anställning kommer du behöva uppvisa utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Sofi Hultgren Totney, verksamhetschef Frösunda Nässjö. Tfn 010-130 33 02
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8035198-2106142". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Rådhusgatan 29 (visa karta
)
571 31 NÄSSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10005785