Personlig assistent hos en tjej i örnsköldsvik - dygnstjänst 70-75 %
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-29
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu två personliga assistenter som vill bli en del av ett tryggt och engagerat team hos vår kund i Örnsköldsvik. Tjänsterna är dygnspass på 70–75 %.
Vi erbjuder:
Ett vikariat på cirka 75 % i ungefär 1-1,5 år med start i augusti.
Ett vikariat på cirka 70 % i ungefär 6 månader med start i augusti.
Arbetstider för vikariaten:
Arbetspassen är främst kl. 08.00–08.00 dagen efter, med väntetid under natten.
I schemat ingår även cirka tre dag- eller kvällspass.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på lång sikt. För rätt person finns därför goda möjlighet till en tillsvidareanställning efter vikariatet. Kunden har dubbelassistans dygnet runt, vilket betyder att du alltid arbetar tillsammans med en kollega. Ni hjälper och stöttar varandra, vilket skapar en trygg arbetsmiljö och en bra assistans för kunden.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en 22-årig tjej som bor strax utanför Örnsköldsvik. Hon är en varm, glad och omtänksam person som uppskattar det lilla i vardagen. Med sitt leende och sin personlighet sprider hon glädje till människorna omkring sig.
Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes liv. Du finns där som ett stöd i vardagen och hjälper henne med bland annat sondmatning, mediciner och förflyttningar. Minst lika viktigt är att ni tillsammans skapar en meningsfull vardag fylld av sådant hon tycker om. Hon älskar att vara ute i naturen, besöka stallet, bada, lyssna på musik och skapa. För henne är det viktigt att få uppleva vardagens små och stora glädjeämnen, och där blir du en viktig person.
Arbetet sker i en trygg och välfungerande assistans med tydliga rutiner. På dag- och kvällspassen arbetar du alltid tillsammans med en kollega, vilket ger ett nära samarbete och en trygg arbetsmiljö. Du blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra och arbetar mot samma mål – att ge vår kund en trygg, innehållsrik och glädjefylld vardag.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lugn, lyhörd, noggrann och engagerad. Du tycker om att arbeta nära människor och vill vara med och skapa en trygg, positiv och meningsfull vardag för vår kund.
Vi värdesätter att du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och känner dig bekväm med en öppen och rak dialog med både kollegor och arbetsgivare. Ett gott humör, tålamod och en positiv inställning är egenskaper som uppskattas i arbetsgruppen.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som personlig assistent. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, ett varmt bemötande och en vilja att lära dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ger dig den introduktion du behöver för att känna dig trygg i din roll.
KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetet.
Ej pälsallergiker, pälsdjur finns i hemmet.
Rökfri
Sysselsättningsgrad: 2 dygnstjänster 70-75%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143600-2121928". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Lasarettsgatan 26 (visa karta
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
10015363