Personlig assistent helgtjänstgöring till Tidaholms kommun
Tidaholms kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tidaholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tidaholm
2026-06-23
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Att jobba som personlig assistent innebär att varje dag göra skillnad för en annan människa. Är du en trygg person som söker ett meningsfullt arbete? Tveka då inte att söka tjänsten hos oss i Tidaholms kommun!Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent till uppdrag med brukare i varierande åldrar (6–62 år).
Du arbetar nära individen i deras vardag och bidrar till trygghet, delaktighet och självständighet. Arbetet innebär kvalificerad omvårdnad och allt som förekommer i det dagliga livet för brukaren, såsom personlig hygien, hjälp med aktivering och vid förflyttningar. Det ingår även att hjälpa till med andra insatser, exempelvis sjukgymnastik och att fungera som stöd vid dagliga grundläggande behov.
Att arbeta som personlig assistent är ett roligt och varierande arbete där du är ett socialt stöd och tillsammans med brukaren utför och deltar vid olika aktiviteter både i och utanför hemmet utifrån deras önskemål och behov.
Tjänsten är en helgtjänst vilket innebär arbete fredag till söndag alternativt lördag till måndag. Heltidsmåttet är 28 timmar/vecka.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker är utbildad undersköterska eller innehar annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och har god kunskap inom omvårdnad. Som personlig assistent behöver du ha tålamod och kunna möta brukaren i dennes behov och vardag. Du behöver trivas med ett flexibelt arbete där du får samarbeta med andra, då vi samplanerar våra resurser hos tre olika brukare. Arbetet kan även innebära ensamarbete, vilket ställer krav på ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt.
Kommunikation kring medicinering, arbeta utifrån genomförandeplan och rutiner samt dokumentation är några av de dagliga arbetsuppgifterna, därför krävs att du kan göra dig förstådd muntligen och skriftligen på svenska.
Då det förekommer husdjur i hemmet krävs att du tål pälsdjur.
B-körkort är ett krav, för att du ska kunna göra utflykter med brukaren. För tjänsten krävs även att du har Bank-ID.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som en del i vårt team får du möjlighet att bidra till en meningsfull vardag för andra, samtidigt som du utvecklas professionellt. Vi erbjuder interna utbildningar och goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Du har även möjlighet att påverka arbetet kring brukaren men också i assistansen som övergripande arbetsgrupp.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som avser helgtjänstgöring med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-07-05.
För tjänsten krävs att du uppvisar ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att du gör detta i god tid via Polismyndighetens hemsida.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 83 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Enhetschef Enheten för funktionsstöd
Maria Hansson Maria.hansson@tidaholm.se +46502606472 Jobbnummer
9974953