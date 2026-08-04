Personlig Assistent, gärna med erfarenhet av autism
Apona AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-08-04
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Söker du ett kul och givande assistentjobb där du kan göra skillnad?! Då har vi ett roligt och utvecklande jobb för rätt person!
Härlig och positiv ung man på 35 år med utvecklingsstörning och autistiska drag söker nu dig som är ansvarsfull och har hjärtat på rätta stället.
Han behöver stöd och vägledning i det dagliga livet, planering och tolkning i sin kommunikation. I arbetsuppgifterna ingår viss personlig omvårdnad, hjälpa till att sköta vissa hushållssysslor samt att följa med på olika aktiviteter. Han gillar att vara ute och fysiska aktiviteter såsom att åka och bada. Musik, teater är andra aktiviteter som gärna uppskattas.
Arbetstiderna är främst eftermiddagar och kvällar i veckorna, samt helger.
Du är en positiv och empatisk person som skulle beskriva dig själv som lugn och stabil. För att passa för detta jobb ska du vara flexibel, kunna arbeta självständigt och vara beredd på att ta ansvar. Du vet vad det innebär att ligga steget före och hur viktigt det är med struktur och rutiner. Förmodligen har du erfarenhet av att arbeta med personer med autism, personlig lämplighet och att ni trivs tillsammans är absolut viktigast.
Din personlighet och ditt engagemang är avgörande för tjänsten, men din svenska måste vara mycket god för att kunna stötta honom i hans kommunikation.
Du kommer självklart att få god introduktion av arbetsledare. Det är viktigt för hans språkstöd att du talar flytande svenska.
Vi ser fram emot att få höra ifrån dig!
Vi är ett mindre assistansbolag som verkar främst på Lidingö och Värmdö med omnejd. Vi som arbetar här har stor och långvarig kunskap av personlig assistans till personer med omfattande flerfunktionshinder. Vi satsar på kvalitet och har höga ambitioner att ta personlig assistans till en ny och högre nivå!
Vi vill att du som assistent ska ha möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Vi har egna anpassade utbildningar i samklang med Aponas värdegrund. Mångfald, acceptans och respekt för allas olikheter och tillgångar är centrala begrepp för oss. Vi arbetar för och med ett aktivt och lyssnade ledarskap där alla ges möjlighet att utvecklas.
Läs mer om oss på www.apona.se
Vi tillämpar individuell lönesättning och har avtal Fremia-Kommunal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via länk till vår hemsida
E-post: anna.berglund@apona.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apona AB
(org.nr 556674-3513), http://www.apona.se Kontakt
Verksamhetsansvarig
Anna Berglund anna@apona.se 070 440 39 19 Jobbnummer
10021386