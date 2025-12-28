Personlig assistent för vaken natt sökes med omgående start.

Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kumla
2025-12-28


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kumla, Hallsberg, Örebro, Askersund, Laxå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Kumla, Örebro, Katrineholm, Köping, Eskilstuna eller i hela Sverige

Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Vi söker en personlig assistent som kan ge trygghet och stöd under natten till en man i 60-årsåldern som efter en hjärnblödning är rullstolsburen.
Om kunden:Han bor tillsammans med sin mamma på en mysig hästgård vid Hällabrottet i Kumla, där även resten av familjen finns. Kunden är en varm och social person som älskar att vara ute i naturen. På dagarna tycker han om att:

Vara med ute i trädgården och hjälpa till med trädgårdsarbete

Åka på fisketurer och njuta av lugnet vid vattnet

Umgås med familjen och vara en del av gårdslivet

Han använder permobil för att ta sig fram och har Turner som hjälpmedel vid förflyttningar.
Arbetstider:

Vaken natt enligt schema

Möjlighet till extra pass vid behov

Uppdragets längd är i nuläget obestämt och du behöver kunna starta omgående.

Publiceringsdatum
2025-12-28

Arbetsuppgifter
Vara ett tryggt stöd under natten

Hjälpa till vid förflyttningar och eventuella behov som uppstår

Se till att kunden har en lugn och trygg natt

Vi söker dig som är:

Positiv, lugn och lyhörd

Ansvarstagande och flexibel

Bekväm med att vara en del av någon annans vardag.

Har vanan av att jobba vaken natt.

Ingen tidigare erfarenhet krävs - din personlighet är det viktigaste!Observera: Tillgång till bil krävs för att ta dig till arbetsplatsen.
Vilka är vi?Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna och kunder över hela Sverige. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för individanpassad personlig assistans. Hos oss får du trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6984659-1767893".

Arbetsgivare
Omsorg Assistans 1 AB (org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
692 31 (visa karta)
692 31  KUMLA

Arbetsplats
Omsorg Assistans

Jobbnummer
9664174

Prenumerera på jobb från Omsorg Assistans 1 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Omsorg Assistans 1 AB: