Personlig assistent för vaken natt sökes med omgående start.
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kumla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kumla
2025-12-28
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Vi söker en personlig assistent som kan ge trygghet och stöd under natten till en man i 60-årsåldern som efter en hjärnblödning är rullstolsburen.
Om kunden:Han bor tillsammans med sin mamma på en mysig hästgård vid Hällabrottet i Kumla, där även resten av familjen finns. Kunden är en varm och social person som älskar att vara ute i naturen. På dagarna tycker han om att:
Vara med ute i trädgården och hjälpa till med trädgårdsarbete
Åka på fisketurer och njuta av lugnet vid vattnet
Umgås med familjen och vara en del av gårdslivet
Han använder permobil för att ta sig fram och har Turner som hjälpmedel vid förflyttningar.
Arbetstider:
Vaken natt enligt schema
Möjlighet till extra pass vid behov
Uppdragets längd är i nuläget obestämt och du behöver kunna starta omgående.Publiceringsdatum2025-12-28Arbetsuppgifter
Vara ett tryggt stöd under natten
Hjälpa till vid förflyttningar och eventuella behov som uppstår
Se till att kunden har en lugn och trygg natt
Vi söker dig som är:
Positiv, lugn och lyhörd
Ansvarstagande och flexibel
Bekväm med att vara en del av någon annans vardag.
Har vanan av att jobba vaken natt.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - din personlighet är det viktigaste!Observera: Tillgång till bil krävs för att ta dig till arbetsplatsen.
Vilka är vi?Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna och kunder över hela Sverige. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för individanpassad personlig assistans. Hos oss får du trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6984659-1767893".
