Personlig assistent för timvikariat till pojke i Skinnskatteberg
2026-01-14
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker en engagerad personlig assistent till en glad pojke i Skinnskatteberg. Vi söker just nu en timvikarie som kan arbeta vid behov.
Arbetspassen är förlagda över hela dygnet, både vardagar och helger. Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktionen så snart som möjligt.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 07.00 - 15.00
Kl. 15.00 - 23.00
Kl. 23.00 - 07.00 (vaken natt)
OM KUNDEN
Vår kund är en pojke i 7-årsåldern med Downs syndrom och gastrostomi. Som personlig assistent kommer du att spela en central roll i hans vardag och stötta honom i att nå sin fulla potential. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta hjälp med olika hjälpmedel samt alla vardagliga moment, såsom personlig hygien och att agera pedagogiskt stöd. Kunden har dubbelassistans dygnet runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi värdesätter förmågan att snabbt lära och anpassa sig till nya situationer. Vi ser också att du är engagerad, lugn, pedagogisk och självgående. Kunden önskar kvinnliga assistenter och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
Körkort och bil för att ta dig till och från arbetsplatsen
Rökfri
MERIT
Erfarenhet av arbete med barn
Sysselsättningsgrad: Timvikariat vid behov.
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se 0708157731
9683412