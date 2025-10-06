Personlig assistent för timanställning till glad 40-åring i Eskilstuna!
2025-10-06
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret.
Om mig
Jag är en glad kille i 40-årsåldern som bor i Eskilstuna.
På min fritid deltar jag i många aktiviteter. Jag går gärna ut på en promenad i närområdet men vid längre promenader så tar jag min el-skoter, annars är mina intressen att åka buss, tåg, bil, shoppa, fika och äta ute. Jag tycker mycket om djur och har två undulater.
På vardagarna arbetar jag på daglig verksamhet mellan ca kl 9-15.
Nu söker jag en assistent som kan jobba ett par fasta pass i månaden samt extra vid behov.
Mot hösten finns god chans för större tjänst
Var utförs assistansen
Assistansen utförs där jag befinner mig innan och efter daglig verksamhet, i mitt hem eller ute på aktiviteter.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, glad och positiv.
Din uppgift blir att stödja och hjälpa mig i min vardag och dina arbetsuppgifter är bl a att hjälpa mig med personlig hygien, måltider/matlagning, städa, diska, tvätta etc.
Som personlig assistent hos mig är det viktigt att ha förmågan att ibland vara aktiv och ibland bara finnas tillhands. Och att kunna läsa av situationen.
Jag ser gärna att du har erfarenhet av TAKK / AKK men det är inget krav.
Då jag har djur i min närhet kan du ej vara allergisk.
Det är viktigt för mig att din svenska är mer eller mindre flytande i både tal och skrift. Du som söker är helst 25 år eller äldre.
Jag vill att du:
är rökfri
har körkort (ej krav men önskvärt)
Hur ser arbetstiden ut?
14:45-08:30 på vardagar och 10-10 på helger med jourtjänstgöring på natten.
Vem är arbetsledare
En av assistenterna i uppdraget är även arbetsledare. I det dagliga arbetet finns arbetsbeskrivningar och rutiner att följa och vad vi utöver det hittar på under dagen styr jag utifrån dagsform, önskemål och behov.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en/flera kollega för timanställning vid behov.
Meriterande
körkort (ej krav men önskvärt)
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
2025-10-26 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hela Sveriges Assistans AB
(org.nr 556659-5210) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kund och personalansvarig
Hela Sveriges Assistans AB 08-55 77 19 00 Jobbnummer
9542503