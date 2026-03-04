Personlig assistent för sommarvik-meningsfullt uppdrag i vackra Hamburgsund
2026-03-04
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag?
Vi söker nu en personlig assistent till en man i 70-årsåldern som bor i idylliska Hamburgsund. Han lever med ALS och använder rullstol, men är trots sin nedsatta talförmåga kommunikativ och tydlig med sina behov och önskemål. Här får du möjlighet att arbeta nära en person där relationen, tryggheten och det sociala samspelet står i centrum.
Det här är ett uppdrag för dig som vill bidra till livskvalitet, delaktighet och en aktiv vardag.
Om rollen:
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i både vardagliga och sociala situationer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Stöd vid personlig hygien
• Enklare hushållssysslor
• Sondmatning
• Socialt sällskap och samtal
• Följa med på promenader och aktiviteter
Kunden uppskattar att komma ut och hitta på saker, och du har en viktig roll i att uppmuntra och möjliggöra detta. Arbetet är inte tungt fysiskt, men det kräver att du är lyhörd, närvarande och har ett respektfullt bemötande.
Vi söker dig som:
• Är trygg, inkännande och ansvarstagande
• Har en positiv inställning och ett genuint engagemang för människor
• Trivs i en roll där relationen är central
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av de specifika hjälpmedel som används i uppdraget. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg i din roll och erbjuder därför gedigen introduktion och bredvidgång, där du får möjlighet att lära dig arbetsuppgifterna i lugn och ro tillsammans med erfaren personal .Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Personlig lämplighet och personkemi är det allra viktigaste. Körkort är ett plus.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Tjänsten är ett timvikariat med arbete främst förlagt till vardagar, men även vissa helgpass kan förekomma. Arbetstiderna är i huvudsak cirka kl. 10.00-14.00. Urval och intervjuer sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Assistans i Väst AB
(org.nr 559248-7499)
413 07 GÖTEBORG Jobbnummer
9778040