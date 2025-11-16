Personlig assistent för arbete varannan helg, sökes till man i Trollhättan!
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan
2025-11-16
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på en liten tjänst. Du arbetar varannan helg och arbetspassen ligger mellan kl. 07.30-15.30 eller 15.30-23.00 både lördag och söndag.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 45-50 årsåldern som har MS och är rullstolsburen. Som assistent åt vår kund innebär arbetsuppgifter att hjälpa till med allt som dyker upp i vardagen. Arbetet består av att hjälpa till med de vanliga grundläggande behoven samt att följa med kunden vid olika aktiviteter.
Som assistent kommer du även att förbereda samt laga mat, du behöver därför ha grundläggande kunskap och ett intresse för att matlagning.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi ser gärna att du som söker är en ansvarsfull person som har förmågan att vara följsam och har känsla för när du ska ta ett steg fram och när du ska ta ett steg tillbaka. Du är engagerad i ditt arbete och lyhörd för din omgivning. En del förflyttningar och lyft ingår i ditt arbete och du behöver därför känna att du klarar av ett fysiskt tungt arbete.
KRAV
Rökfri
MERITER
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller liknande vårdande roll, det är dock inte ett krav då det viktigaste är att du och kunden har personkemi och fungerar väl ihop!
Sysselsättningsgrad: Varannan helg, både lördag och söndag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Detta är ett deltidsjobb.
Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se
9606708