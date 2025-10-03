Personlig assistent för arbete kombinerat i Höganäs och Munka Ljungby
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2025-10-03
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tindra Personlig Assistans AB i Helsingborg
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha ett jobb där du gör skillnad - varje dag!
Du kommer arbeta med två av våra uppdragsgivare - båda män i 30-årsåldern boendes på olika orter; Höganäs och Munka Ljungby så du behöver kunna ta dig till dessa orter utan bekymmer.
Du har kunskap, förståelse och kompetens inom autism. Du är i din yrkesroll lugn, stabil och trygg samt arbetar lågaffektivt. Du behöver också vara energisk och positiv assistent som tycker om att vara ute på olika aktiviteter med dina uppdragsgivare under veckan.
Det börjar med en timanställning med stor möjlighet för tillsvidareanställning om det känns rätt för alla parter.
Det är dygnspass med viss jour.
På Tindra har vi rökfria arbetsplatser.
Innan anställning kan påbörjas behöver vi få referenser från tidigare arbetsplatser, minst två kontaktuppgifter lämnas vid intervju, likaså behöver ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in för påseende.
Löpande rekrytering så skicka in din ansökan redan nu, rekrytering@tindra-ab.se
Märk din ansökan med OKTOBER
Kort om Tindra
Vår policy är att ge en bra och personlig service till våra uppdragsgivare med utgångspunkten att alla människor har rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsnedsättning.
Hos Tindra börjar din anställning med en tät dialog under introduktionen. Vi vill säkerställa att du trivs och utvecklas i ditt arbete. De månatliga arbetsplatsträffarna fyller en viktig funktion i din och arbetslagets fortsatta utveckling.
Din anställning omfattas av Fremias kollektivavtal för personliga assistenter. Tindra är mån om sin personal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till samtliga anställda. Vi vill att du stortrivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer? Läs gärna vidare på www.tindraassistans.se,
ta en titt på vår Facebook, Tindra personlig assistans eller slå oss en signal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: rekrytering@tindra-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OKTOBER". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tindra Personlig Assistans AB
(org.nr 556669-5713) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9540510