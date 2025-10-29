Personlig assistent för 7,5 årig flicka boende i Örebrotrakten
2025-10-29
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?
Vill du jobba som personlig assistent till en 7,5-årig flicka! Eller kanske känner du någon som skulle passa som personlig assistent? Du får i så fall jobba med en glad tjej med mycket bus i sig som älskar att kunna själv! På grund av funktionsnedsättning behöver hon hjälp med allt i vardagen och har ett stort behov av många hjälpmedel så som rullstol, ståskal, ortoser, bildstöd mm.
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. Du är stresstålig, ansvarsfull, noggrann, punktlig, flexibel och lyhörd. Det är meriterande att du är barn- eller undersköterska. Har du även erfarenhet av egna barn är det meriterande. Viktigt att du är i god fysisk form då det förekommer mycket lek och träning på golvet, samt många lyft. Ett krav är att du inte är rökare. Vi ser helst att du som söker är en kvinna. Du behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift. Meriterande är om du kan eller har erfarenhet av TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, likaså erfarenhet av sondmatning.
Arbetet är främst förlagt på vardagseftermiddagar, kvällar och helger. Längre arbetsdagar kan bli aktuellt under storhelger! Möjlighet till utökning kan finnas framöver.
Familjen bor i villa ca en mil väster om Örebro, länsbuss finns, men det underlättar om du har egen bil.
Om anställningen
Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse.
För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9) och finns på webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan på: jobbansokan@novumassistans.se
Märk mejlet med "Flicka 7,5 år" och Arbetsförmedlingens Annons-ID nummer.
