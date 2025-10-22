Personlig assistent för 18 årig tjej, Hammarby Sjöstad och Trångsund
2025-10-22
Vill du bli en del av mitt resursteam i anpassat gymnasium och hemma?
Nu söker jag en personlig assistent som kan arbeta deltid och extra under terminerna. Jag går första året i anpassat gymnasium och har assistans dygnet runt på grund av en neurologisk sjukdom som bland annat medför epilepsi med svåra anfall under sömn nattetid (ytterst sällan dagtid). Jag tycker om musik, att dansa, kläder, hattar och mössor och har specialintressen såsom dammsugare och gitarrer. Jag söker dig som är positiv, trygg och lösningsorienterad och som tycker att det är spännande att arbeta med människor som tänker i annorlunda banor. Det är viktigt att du är lyhörd för när jag upplever stress eftersom att stress ökar risken att jag får anfall. Under introduktionen läggs stort fokus på kommunikation och information om epilepsi.
För att minska risken för missförstånd är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska
Dina Arbetsuppgifter:
- Vara mitt stöd och min trygghet som möjliggör skola, utflykter och kollo etc.
- Att förstå och stötta mig i kommunikationen med andra
- Att komma på aktiviteter som vi tycker är roliga att göra tillsammans
Meriterande Erfarenheter:
- Specialpedagogik
- Relationer med människor med annorlunda kognition
- Alternativ kommunikation såsom TAKK och Widget Go
- Musik i alla former
- Epilepsi
Arbetstider: Det finns möjlighet att arbeta dag-, kväll-, natt- och helgpass.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
