Personlig assistent fast tjänst 100% till spansktalande kvinna i Stockholm
2026-02-18
Vi söker dig man eller kvinna som vill ha en fast heltidstjänst som personlig assistent och arbeta hos en kvinna som bor centralt i Stockholm. Kvinnans intressen är bland annat att sjunga i kör och träna på gym.
Du behöver kunna arbeta kl. 7-14, 14-21 och 21-07 minst fem dagar i veckan.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Förflyttningar, handräckning, personlig hygien, ge stöd när kunden tränar och följa med på olika aktiviteter.
Om dig: Vi ser gärna att du har yrkesmässig erfarenhet av vård och omsorg och har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Du är tålmodig och ordningsam rökfri, ansvarstagande och har inga problem att växla upp när det behövs samtidigt som du är lyhörd och kan inta en mer avvaktande roll.
Du behöver vara psykisk men även fysiskt stark, då det förekommer manuella lyft och förflyttningar.
Meriterande: Goda kunskaper i spanska och/eller portugisiska och utöver det gärna även i engelska.
Krav: Rökfri och fysiskt stark.
Arbetstider: kl. 7-14, 14-21 och 21-07. Under passet kl. 21-07 är det 3 timmar jour.
Omfattning: 1 tjänst på upp till 100%. Vi kommer att börja med att erbjuda ca 50% och fungerar allt bra kommer vi kunna erbjuda upp till 100%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar så som t.ex. ob/skifttillägg i enlighet med kollektivavtal.
Övrigt: För att kunna bli anställd hos oss behöver du ha ett bank-id. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
