Personlig assistent ett jobb där du verkligen gör skillnad
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2025-09-15
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Letar du efter ett arbete som kombinerar mening, glädje och gemenskap - samtidigt som du får vara nyckeln till att en annan person kan leva sitt liv fullt ut?
Då kan du vara den vi söker!
Vem är jag?
Jag är en varm, omtänksam och positiv kille som, trots att jag lever med en muskelsjukdom, vill ha ett aktivt, utvecklande och socialt liv. Sjukdomen gör att jag har svårt att röra mej, inte kan ta mej upp på egen hand och behöver hjälp med det mesta i vardagen - men det hindrar mej inte från att njuta av livet och följa mina intressen.
Jag älskar att träna och hålla igång (på mitt sätt), äta god och näringsrik mat, umgås, prata om allt mellan himmel och jord och testa nya saker. Du kommer snabbt märka att jag har nära till skratt och att min omtänksamhet smittar av sig.
Din roll
Som personlig assistent blir du min förlängda arm. Du är den som ser till att min vilja och mina behov får styra vardagen. Arbetsuppgifterna är varierade och kan bland annat innebära:
• Hjälpa till med förflyttningar, personlig hygien och på- och avklädning
• Följa med mej på träning, aktiviteter, ärenden och sociala tillställningar
• Assistera vid matlagning, måltider och andra hushållssysslor
• Vara ett sällskap och ett stöd - både praktiskt och socialt
Det är ett jobb som kräver lyhördhet, engagemang och en god portion humor. Vissa dagar kommer vara fyllda av skratt och samtal, andra kräver mer fokus och noggrannhet - men alla dagar gör skillnad.
Vi söker dig som:
• Kvinna +30 år
• Är empatisk, tålmodig och ser människan bakom funktionsnedsättningen
• Kan vara både följsam till instruktioner och initiativrik när situationen kräver
• Har lätt att knyta an till människor och gillar att arbeta nära en person
• Tycker om variation.
• Bonus om du gillar träning, matlagning och friluftsliv (men inget krav)
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du bokstavligen är avgörande för att jag ska kunna leva mitt liv som jag vill
• Ett nära och varmt arbetsklimat där skratt och samarbete är en del av vardagen
• Chansen att utvecklas både som person och i din yrkesroll
• Flextider och möjlighet att vara del av ett stabilt assistent team
Här blir du inte bara en assistent - du blir en förutsättning för min frihet och livskvalitet.
Omfattningen är ca 68% under Oktober-mitten av december och från mitten Januari finns det goda chanser för inhopp.
Låter det som något för dig?
Sök nu och bli en del av mitt team - tillsammans skapar vi en vardag fylld av liv, glädje och möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
rekrytering@konsensus-assistans.se
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U04". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652) Jobbnummer
9508056