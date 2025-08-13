Personlig assistent enstaka timmar sökes till kvinna vid Hornstull,
2025-08-13
Söker Timanställd Personlig Assistent
Hej! Jag är en aktiv kvinna som älskar att träna både på gym och hemma. Jag tycker om att promenera, gå och bada, och behöver assistans vid handling. Att umgås med vänner, fika, äta ute och delta i sociala tillställningar är något jag verkligen uppskattar.
Jag söker nu en lugn och pålitlig kvinna mellan 30-40 år som kan arbeta som personlig assistent några timmar i veckan. Det är viktigt att du är icke-rökare och att du behärskar det svenska språket väl. Jag har en katt i hemmet, så du bör inte vara allergisk. Dessutom är det viktigt att du inte har en tendens att fastna med mobilen i handen.
Ett respektfullt bemötande mot mig och min familj är av största vikt. Om du känner att du passar in på denna beskrivning, tveka inte att höra av dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
