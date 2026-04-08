Personlig assistent Enskede - vill du arbeta nära en aktiv och social ung k
2026-04-08
Jag söker dig som vill vara min nya personliga assistent! Jag är en ung kvinna som lever ett aktivt och socialt liv och behöver en assistent som är uppmärksam, trygg och snabbt ser vad jag behöver. Du gillar att vara aktiv som assistent, är tydlig i din kommunikation och prata flytande svenska.
Vem du är:
har erfarenhet av personlig assistans, gärna inom NPF.
tycker det är roligt att följa med på resor några gånger om året.
har körkort (krav för tjänsten, körkort för automat räcker).
är rökfri.
Om mig
Jag bor i Enskede, bara några minuter från tunnelbanan. Min vardag innehåller träning, musik, läsa böcker och mycket tid med familj och vänner. Jag har assistans dygnet runt och använder AKK som stöd för att vara säker på att jag har koll. På dagarna är jag på daglig verksamhet i Globen, och mina assistenter följer alltid med mig dit. Jag vet hur jag vill leva mitt liv och söker någon som vill hjälpa mig att fortsätta göra det.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Ca 20 timmar per vecka i snitt
I min assistans är det varierande arbetstider, dag, kväll och varannan helg dagtid (det är inga ordinarie nattpass i denna tjänst)
Möjlighet till att ta extra pass är meriterande
Start enligt överenskommelse, ca 1 maj 2026.
När du skickar in din ansökan vill jag gärna ha en kort video där du berättar varför du är rätt person för jobbet. Det är lättare för mig att få en bild av dig då.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
103 23 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
