Personlig assistent deltid till kvinna i Stockholm
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vi på Bonzi söker en ny medarbetare som vill arbeta som personlig assistent deltid ca 25% hos vår kund som bor i Tallkrogen.
Utrymme kan komma att finnas att arbeta mer vid kollegors frånvaro vid t.ex sjukdom eller semester. Vi söker även dig som vill arbeta som vikarie under sommaren 2026.
Vidare så önskar kunden endast kvinnliga assistenter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i hemmet och i vardagliga aktiviteter
Lyft kan förekomma vid förflyttningar
Manikyr
Behjälplig vid telefonsamtal
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
Kl. 16.00-20.00 onsdagar
Kl 19.30-02.00 vaken natt varannan torsdagFöretaget
Kunden är en kvinna i 60 års åldern med intresse för bland annat växter, manikyr. musik och kläder. Kunden behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av sina symptom av stroke. I hemmet finns hjälpmedel såsom manuell rullstol ,duschstol
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Det är ett plus om du har ett intresse för sådant som kunden tycker om, exempelvis manikyr, smink, kläder och shopping, då gemensamma intressen kan bidra till en trygg och positiv vardag tillsammans.
Arbetet innefattar även manuella förflyttningar, vilket innebär att du behöver ha god fysisk styrka och vara bekväm med fysiskt krävande moment.
Personkemin mellan dig och kunden är avgörande , och kan bli det viktigaste vid det slutliga urvalet.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig från arbetspass som slutar kl 02,00Kvalifikationer
Fysisk stark ,manuella förflyttningar förekommer
Bra Svenska i tal och förståelse samt skrift
Ej allergisk mot pälsdjur (hund kan finnas i hemmet)
Kunna arbeta förekommande arbetstider
Omfattning: 1 deltidstjänst ca 25% . 2 vikarier som kan arbeta sommaren 2026 samt vid behov innan
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
