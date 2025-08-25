Personlig assistent deltid sökes till tjej i Farsta
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Just nu söker dig som vill arbeta som personlig assistent deltid hos en 16 -årig tjej med intellektuell funktionsnedsättning boendes i Farsta. Kundens intressen är bland annat dansa, bygga lego, baka och pyssla.
Förflyttningar sker självständigt med stöd och handräckning från assistenten, du bör även vara van med att hantera rullstol. Du kommer även att assistera vid personlig hygien samt måltider.
Kundens anhöriga föredrar endast kvinnliga sökanden.
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
16.30-20.00 Tisdagar och torsdagar
11.00-16.00 Vissa helger kan förekomma
Kan du även arbeta kortare pass på vardagsmorgnar klockan.06,30-07,30 så är det meriterande.
Krav : Rökfri, ej allergisk mot pälsdjur
Om dig:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, empatisk, lösningsfokuserad, initiativtagande och ansvarsfull. Du har barnasinnet kvar och är tålmodig. Du kan läsa av situationer och ligga steget före då vår kund kan vara utåtagerande.
Svenska i tal och skrift krävs för att dokumentera rätt
Det är meriterande men inte ett krav om du har erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg eller pedagogik. Har du framförallt viljan och engagemanget och är ute efter ett långsiktigt uppdrag. Kan du även teckenspråk så är det ett extra plus.
För att underlätta processen vid eventuell anställning krävs att du har ett Bank-ID och godkänner att använda detta i tjänsten samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister, vilket du snabbt kan beställa här och ta med till intervjutillfället. Registret du ska beställa heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar", då vi använder detta för alla våra anställningar.
Omfattning: 1 tjänst deltid
Tillträde: Omgående , tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
