Personlig assistent deltid sökes till pojke i Nacka
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-12-29
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Nacka
, Fagersta
, Norberg
, Skövde
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nu en ny medarbetare som vill arbeta som personlig assistent varannan helg samt kvällstid varje fredag hos vår barnkund som bor tillsammans med sin familj i Saltsjöbaden (Nacka).
Pojken har en livslång funktionsnedsättning såväl motoriskt som i kontakt och beteende.Anhöriga önskar endast kvinnliga assistenter
På vardagarna hämtas pojken i förskolan ,i arbetsuppgifterna ingår all personlig omvårdnad, sondmatning och aktiviteter.
Det kan finnas utrymme för att arbeta mer vid kollegors frånvaro vid tex semester eller sjukdom
Arbetstider är enligt följande :
Kl. 16.00-21.00 Fredagar
Kl. 10.00-17.00 Varannan helg
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med barn. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
För att pojken ska trivas med dig behöver du vara en positiv, varm och trygg person med mycket tålamod. I övrigt ser vi gärna att du är en idérik person som tycker om att hitta på saker tillsammans med pojken.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Utbildning med inriktning mot barn eller barn med funktionsvariationKrav:
Yrkesmässig erfarenhet av att arbeta med barn
Fysisk stark
Ej allergisk mot pälsdjur
Omfattning: 1 tjänst deltid. 1 tjänst vikarie vid behov
Tillträde: Slutet av Januari 2026, Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss:Vi på Bonzi är det lilla assistansbolaget med det stora hjärtat. Hos oss är vårt mål att göra livet enklare, tryggare och mer glädjerikt för funkisfamiljer, barn och vuxna. Hos oss är det viktigt att känna att det finns stöd att få genom hela livet, vilket gör att vi även har verksamhet inom ledsagning samt avlösning.
Vi är väl etablerade i branschen med mer än 13 års erfarenhet av personlig assistans med kontor i Stockholm . Hos oss är det viktigt att både våra kunder och medarbetare känner att: Vi lyssnar, vi stärker jaget och att vi tror på mångfald.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken med verksamheter i Sverige och Danmark. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6986100-1768443". Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Nacka (visa karta
)
132 42 SALTSJÖ-BOO Jobbnummer
9665023