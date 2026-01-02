Personlig assistent deltid sökes till man i centrala Göteborg
2026-01-02
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?

Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent deltid 65% hos vår kund i centrala Göteborg. Det förekommer varierande arbetstider vardag som helg.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande vardag som helg:
Kl. 09.00-17.00
KL. 17.00-09.00 (7,33 timmar väntetid)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Företaget
Kunden är en man i 40-årsåldern med ett stort intresse för teknik och spel. Han tycker om att samtala kring tekniska lösningar och digitala världar.
I sin vardag arbetar han två timmar per dag på en brandstation.Som assistent följer du med och finns som stöd vid behov.
På grund av sina MS-symptom behöver kunden hjälp i sin vardag, men han är mån om att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Han uppskattar struktur, trygghet och ett gott samarbete med sina assistenter.
Kunden söker en assistent som är lyhörd, pålitlig och gärna delar eller har förståelse för hans intressen. Du blir en viktig del i hans vardag och bidrar till att skapa förutsättningar för ett aktivt liv på hans villkor.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Lyft förekommer vid förflyttningar (hjälpmedel finns tillhands)
Praktiskt stöd i dagliga rutiner
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Du är en empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet passar dig som är engagerad, lyhörd och gärna delar kundens intressen för teknik och spel. Du blir en viktig del i att möjliggöra en aktiv, självständig och meningsfull vardag.Kvalifikationer
Rökfri
Teknisk kunnig
Dator och spelintresserad
Meriter:
Erfarenhet av MS
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst 65%
Tillträde: intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag.

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995828-1771573". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Olivia Personlig Assistans AB
