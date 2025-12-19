Personlig assistent deltid sökes till kvinna på Lidingö
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2025-12-19
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 17% hos vår kund Lidingö, Stockholm. Det kan finnas möjlighet till att utöka tjänsten till 50% lite längre fram.
För oss är det viktigt att du är bekväm med pendlingsavståndet till Lidingö då vi söker en assistent som ser detta som ett långsiktigt arbete. Se gärna till att pendlingen till Lidingö passar din vardag innan du skickar in din ansökan!
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 8.00-12.20
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Publiceringsdatum2025-12-19Företaget
Kunden är en kvinna i övre 60-årsåldern med intresse för blommor och natur. Hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av ALS. Hjälpmedel som trach, rullstol, glidbräda och golvlyft används hos kunden.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien t.ex. dusch, av- och påklädning samt vid måltider
Stötta vid förflyttningar och träning
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Krav:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Vara simkunnig och tåla klor
Ha kännedom om ALS/MS
Meriter:
Yrkesmässig erfarenhet av ALS
B-körkort och tillgång till bil
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst 17%, med chans till 50% längre fram
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9654687