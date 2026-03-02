Personlig assistent deltid sökes till kvinna i Södertälje
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Södertälje
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nya kollegor som vill arbeta som personlig assistent varierande tjänstgöringsgrader 25-75%, hos vår kund som bor i Södertälje. Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i kundens vardag. Din arbetsplats är där kunden befinner sig, och arbetet präglas av närvaro, lyhördhet och samarbete.
Vi söker även dig som vill arbeta som timvikarie vid ordinarie assistenters frånvaro.
Vidare så söker kunden endast kvinnliga assistenter vid sin sida
Arbetsuppgifter:
Stöd i dagliga rutiner
Följa med på vardagliga aktiviteter
Tjänsten innebär varierande arbetspass vardag och helg:
Kl. 12.00-22.00 Med möjlighet att fördelas på två pass
Kl. 09.00-22.00 Helg, med möjlighet att fördelas på två passPubliceringsdatum2026-03-02Företaget
Kunden är en 18 årig tjej med intresse för djur och pyssel . Kunden behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver vara uppmärksam, kunna läsa av situationer och ligga steget före för att skapa trygghet och struktur.
Är du den vi söker:
Du är empatisk, socialt lyhörd och har en god förmåga att förstå andras situation. Som person är du lösningsorienterad, tar egna initiativ, är ansvarstagande och pålitlig.
I hemmet finns djur - kanin, hund och katt så du kan inte vara allergisk
Meriterande:
Körkort och tillgång till egen bil
Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med självskadebeteendeKvalifikationer
Kunna arbeta varierande arbetstider vardag som helg
God Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Ej allergisk mot pälsdjur . Hund katt och kanin finns i hemmet
Omfattning: 2 tjänster med varierande tjänstgöringsgrader 25-75 % samt 2 vikarier vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets webbplats.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera.
Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294940-1869257". Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Södertälje City (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9772379