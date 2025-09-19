Personlig assistent deltid 75% sökes till man i Botkyrka
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2025-09-19
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Botkyrka
, Ekerö
, Huddinge
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker ny kollega som vill arbeta som personlig assistent 75 % hos vår kund som bor i Norsborg. Vidare så söker vi endast kvinnliga assistenter Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Social samvaro
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
Kl. 15.00-21.00 vardagar
KL. 15.00-21.00 eventuellt varannan lördag Företaget
Kunden är en aktiv man i 25-års åldern med intresse för promenader och vara ute naturen. Kunden behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av sina symptom av autism . Vår kund är icke verbal så du behöver kunna läsa av situationer och kundens behov.
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Som personlig assistent får du en unik möjlighet att hjälpa andra att få en smidigare och mer meningsfull vardag.
Är du även en person som har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation så har du alla möjligheter till att bli en bra assistent. Så sök tjänsten redan i dag och bli en viktig del av kundens liv!
Meriterande är om du har:
Yrkesmässig erfarenhet av att arbete som personlig assistent
Erfarenhet av Autism Kvalifikationer
Vårderfarenhet eller motsvarande
Tala arabiska och Svenska
Omfattning: 1 deltidstjänst 75%
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9516694