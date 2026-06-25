Personlig assistent deltid 70% sökes till man i Södra Stockholm
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-25
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På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vi söker en personlig assistent på deltid 70% till en man bosatt i Bagarmossen, söder om Stockholm.
1 deltidstjänst på cirka 70 %, med arbetspass förlagda till dag, kväll samt varannan helg.
Vi söker även:
2 timvikarier som kan arbeta vid behov.
Som timvikarie behöver du vara flexibel och kunna arbeta varierande arbetstider, inklusive dag, kväll och vaken natt, du arbetar behov ofta med kort varsel, för att täcka upp vid ordinarie assistenters frånvaro, exempelvis vid sjukdom, semester eller annan ledighet. Det är därför viktigt att du är flexibel och har möjlighet att rycka in när behov uppstår.
Om kunden: Kunden har en funktionsnedsättning och autism och lever ett aktivt och socialt liv med många intressen. Musik, träning, utflykter och olika aktiviteter är en viktig del av vardagen. Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i att skapa trygghet, delaktighet och struktur i vardagen. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och att följa med på aktiviteter och utflykter utanför hemmet.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och engagerad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Stöd i vardagliga rutiner och hushållssysslor
Hjälp vid personlig omvårdnad, på- och avklädning samt måltider
Praktiskt stöd i hemmet och vid aktiviteter
Förflyttningar och viss fysisk assistans kan förekomma
Arbetspassen gällande deltidstjänsten är förlagda enligt följande:
11.00–18.00 vardagar
15.00–21.00 vardagar
09.00–18.00 varannan helg
12.00–09.00 varannan helg
Om dig:
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och tycker om att arbeta med människor. Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Under dag- och kvällstid förekommer dubbelbemanning, vilket innebär att du dag och kvällstid arbetar tillsammans med en kollega för att ge bästa möjliga stöd och trygghet till vår kund.
Arbetet innefattar manuella förflyttningar, vilket förutsätter att du har god fysisk förmåga. Då det finns katter i hemmet är det viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av kommunikationsstödKvalifikationer
God fysisk förmåga
Yrkesmässig erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg
Ej pälsdjursallergiker
Rökfri
God svenska i tal och skrift
Omfattning: 1 deltid 70% , 2 tjänster vikarie vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets webbplats.
För att arbeta som personlig assistent, ledsagare eller avlösare hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Du beställer enkelt utdragen med Bank-ID via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972200-2071312". Arbetsgivare BonZi personligt stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Bagarmossens centrum (visa karta
)
128 43 BAGARMOSSEN Arbetsplats
Bonzi Personligt Stöd AB Jobbnummer
9979412