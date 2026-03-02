Personlig assistent dagtid till ett barn i Alingsås
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås
2026-03-02
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent med ett barn som bor med sin familj i Alingsås.Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Tjänsten är hos ett rullstolsburet barn som behöver stöd med personlig omvårdnad, lek och kommunikation. Arbetstiderna är måndag till fredag kl 9-16.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller med barn.
det är en fördel om du arbetat med sondmat (knapp i magen)
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid, ca 85 %
Arbetstider: mån-fre kl. 9-16
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Gentiana Elezaj, Verksamhetschef, 010-130 31 86
