Personlig assistent , dag/kväll eller vaken natt
Alingsås kommun, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2025-12-23
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Personlig assistans i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker nu engagerade medarbetare som vill arbeta som personlig assistent åt en kvinna bosatt i Alingsås. Tjänsterna är förlagda till dag/kväll eller vaken natt. Arbetet passar dig som är noggrann, lyhörd och flexibel och som möter olika situationer med professionalitet, respekt och omtanke.
I rollen som personlig assistent får du möjlighet att bygga relationer, förstå individens behov på djupet och fokusera på kvalitet. Rollen passar dig som är nyfiken på människors beteenden och har ett intresse för exempelvis beteendevetenskap, psykologi eller socialt arbete
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• Trygg tillsvidareanställning med kollektivavtal
• Möjlighet till semesterväxling samt extra semesterdagar från det år du fyller 40
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag, cykelförmån och förmånliga rabatter via E-passi
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi söker personliga assistenter för dag/kväll eller vaken natt till en kvinna med omfattande omvårdnadsbehov. I rollen ger du individuellt anpassad omsorg och stöd, där lyhördhet och förmåga att uppmärksamma små nyanser i brukarens kommunikation är av stor betydelse. Som personlig assistent har du en central roll i att skapa en trygg, meningsfull och strukturerad vardag som främjar både välbefinnande och självständighet.
Arbetet under dagtid utförs i team tillsammans med ytterligare en assistent.
Exempel på vad som ingår i arbetsuppgifterna:
• Stöd i dagliga rutiner
• Omvårdnadsinsatser utifrån brukarens individuella behov
• Stöd i kommunikation och sociala sammanhang
• Skapa trygghet, förutsägbarhet och tydlig struktur i vardagen
• Lättare hushållssysslor såsom städning, tvätt och enklare matlagning
• Följa med på aktiviteter, promenader och utflykter
• Motivera och stödja vid träning, hobbyer och sinnesstimulerande aktiviteter
• Föra enkel, tydlig dokumentation enligt rutiner
• Samarbeta med kollegor, anhöriga eller team vid behov
• Vara ett lugnt, tryggt och lyhört stöd i alla situationerKvalifikationer
Vi söker dig som är empatisk, lugn och ansvarsfull, och som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är lyhörd, trygg i dig själv och har intresse för människors beteenden, psykologi och kommunikation.
Det är meriterande om du:
• Har utbildning, eller pågående utbildning, till exempelvis undersköterska, stödassistent, stödpedagog, barnskötare eller annan likvärdig utbildning
• Har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun, Personlig assistans Kontakt
Enhetschef
Anna Hoff anna.hoff@alingsas.se Jobbnummer
9663546