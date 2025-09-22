Personlig assistent ca 67 % till en 37-årig tjej i Umeå
2025-09-22
Jag är en tjej i 37-årsåldern som bor i egen lägenhet i Umeå. Jag söker nu tillskott till min fantastiska arbetsgrupp. Någon som vill vara med och göra min vardag meningsfull! Jag har assistans alla veckans dagar, under hela dygnet. Nu har du chans att bli en del av mitt fantastiska gäng!
Söker du ett roligt varierat och meningsfullt jobb?
Taggas du av att jobba mot tydliga mål tillsammans med en sammansvetsad grupp som hjälper och stöttar varandra? Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med mig i de miljöerna där jag vistas. Jag vill ha en stimulerande vardag och går på daglig verksamhet.
Några av mina intressen är TV, musik, biobesök, böcker samt resor. Jag behöver hjälp med alla förflyttningar och alla vardagliga bestyr som kan uppstå, av- och påklädning samt sådant som hör min personliga hygien till. Min bostad är anpassad och hjälpmedel finns.
Tjänst är på ca 67 % + jourpass på 4 veckors schema. Arbetspassen är förlagda mellan 7:00-16:00 eller 16:00-07:00. Tjänsten på rullande schema tillträdes efter överenskommelse och genomförd inskolning.
Vilka egenskaper bör du ha?
Du behöver vara bra på att lyssna och känna in, ha driv och engagemang och vara lösningsorienterad. Det är också viktigt att du värdesätter och bidrar till en prestigelös och omtänksam arbetsmiljö.
Någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Hos mig arbetar både kvinnor och män. Inga förkunskaper krävs då stört vikt läggs vid personlig lämplighet.
Viktigt att du inte lider av allergi mot djur då jag har besök av hundar då och då. För att vi ska förstå varann är det viktigt att du pratar flytande svenska .
Låter det intressant? Då kan du vara den jag söker!
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Om A-Assistans:
På A-Assistans nöjer vi oss bara med A-Assistans av bästa kvalité. Det uppnår vi genom stabila och engagerade personalgrupper som värdesätter ett gott klimat, låter alla komma till tals och bemöter varandra med respekt. Personalgruppen träffas regelbundet för att gå igenom assistansen, värderingsfrågor och arbetsmiljö.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund, Västerås, och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
