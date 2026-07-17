Personlig assistent Blackberg - Timvikarie vid behov. Assistans Kompetens
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Kompetens I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Personlig assistent sökes (timanställning)
Jag söker nu en personlig assistent på timmar med start från mitten av augusti. För rätt person kan några fasta pass per vecka samt arbete var tredje helg erbjudas. Det är meriterande om du även kan arbeta vaken natt vid behov. Tjänsten lämpar sig väl att kombinera med exempelvis studier.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att stödja mig i både grundläggande och vardagliga behov, såsom:
Förflyttningar och personlig omvårdnad (t.ex. i säng, dusch och vid påklädning)
Hushållssysslor, såsom städning och matlagning
Omvårdnad av min katt
Du kommer även att följa med mig i min vardag, som inkluderar arbete, sociala aktiviteter och fritidsintressen.
Om mig
Jag arbetar heltid och har en aktiv livsstil. Som person är jag lugn, tydlig och uppskattar struktur, effektivitet och professionalism.
Kvalifikationer och egenskaper
Jag lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen behöver du:
Vara fysiskt stark och kunna assistera vid förflyttningar (upp till ca 70 kg när hjälpmedel inte finns)
Vara lyhörd, ansvarstagande och kunna följa instruktioner
Arbeta självständigt och professionellt
Ha en lugn personlighet och vara bekväm med tystare arbetsmiljöer
Kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska
Ha förmåga att hantera rullstol (manuell och el) samt olika hjälpmedel
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.
Övriga krav
Du kan inte vara allergisk mot eller rädd för katter
Du förväntas följa med på aktiviteter och agera professionellt i olika miljöer
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid eventuell intervju
Vid anställning förväntas du vaccinera dig årligen mot säsongsinfluensa och Covid-19Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du tror att du passar för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: emma.jp.karlsson@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bromma". Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), https://assistanskompetens.se/
168 44 BROMMA Jobbnummer
10005822