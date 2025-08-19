Personlig assistent åt kvinna i Växjö på deltid
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2025-08-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent på dagtid, som vill jobba deltid (31%) åt en kvinna i 57-års åldern boende i Växjö. Arbetet innefattar att vara med som ett stöd i kunds vardag, man hjälper till med städ i hemmet, följer med på daglig verksamhet samt är med vid olika aktiviteter så som handling eller utflykter med mera.
På kunds begäran ska du som söker vara kvinna över 50 år. Du är positiv, lyhörd, ödmjuk och inlyssnande. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, då personkemin är väldigt viktig. Tjänsten är på dagtid vardagar med ganska få timmar, totalt 31%. Vi ser därför gärna att du som söker har en annan sysselsättning också eller kanske vill börja arbeta mindre.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Om anställningen:
Anställningsform: Visstid så länge assistansuppdraget varar, tjänst på 31%.
Startdatum: Tjänsten är från 1 oktober, bredvidgång sker innan.
Arbetstid: Dagtid vardagar 08,30-12,30 eller 08,30-16,30.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Urval kommer att ske efter semesterperioden med start i augusti.
Sista ansökningsdag 15 september 2025.
Vid frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta verksamhetschef Amila Ganic på 010 130 37 67, eller via mejl på amila.ganic@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Amila amila.ganic@frosunda.se 0101303767 Jobbnummer
9465400