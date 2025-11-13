Personlig assistent åt en 5 årig pojke i Örebro.
Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-11-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsam Personlig Assistans AB i Örebro
, Hallsberg
, Västerås
, Karlstad
, Gnesta
eller i hela Sverige
Perfekt extrajobb för dig som student - Personlig assistent till en glad 5-årig pojke
Vill du ha ett meningsfullt deltidsjobb där du verkligen gör skillnad?
Vi på Livsam söker nu en personlig assistent till en glad och härlig 5-årig pojke som föddes med en CP-skada. Han bor tillsammans med sin familj i Örebro och behöver en engagerad, trygg och lekfull assistent som kan stötta honom i vardagen.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att ge stöd i:
• Personlig hygien
• Måltidssituationer
• Av- och påklädning
• Kommunikation
• Medicinering
• Stöd vid lek och träning
• Förflyttningar
• Utveckling
Om dig:
Vi söker dig som är ansvarsfull, empatisk och genuint intresserad av att arbeta med barn.
Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer är meriterande, men personlighet och engagemang är det vi värdesätter mest.
Du trivs med att skapa trygghet och glädje, och har lätt för att vara lekfull, aktiv och närvarande i ditt arbete.
Vi söker dig som har en god fysik då fysiska lyft förekommer.
Arbetstid:
Tiderna varierar utifrån behov men till större del innefattar schemat kväll och helg men dag och natt kan förekomma.
Tjänstegraden är ca 50 %, vilket gör jobbet perfekt för dig som studerar och vill arbeta vid sidan av studierna.
Vill du vara med och bidra till denna pojkes utveckling, glädje och trygghet?
Skicka in din ansökan till oss på Livsam - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Livsam Personlig Assistans AB
(org.nr 559034-6358) Jobbnummer
9604237