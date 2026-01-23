Personlig assistent åt barn med ett stort hjälpbehov
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent åt ett barn med ett stort hjälpbehov.
För att passa in i rollen så söker vi dig som är flexibel samt lösningsorienterad. Du ska även vara smarbetsvillig och kunna följa fastställda rutiner och handlingsplaner. Att ha kunskap och förståelse för hur och innebörden av att dokumentera.
Arbetet sker i hemmet och det är därför extra viktigt att kunna samarbeta med både anhöriga och andra assistenter på ett lugnt och proffecionellt sätt.
Det är till fördel om du har erfarenhet av tidigare arbete med barn/ungdommar och då gärna barn med funktionsnedsättningar och dess utmaningar.
Du skall vara lugn och idérik, du ska ha förmågan att läsa av kundens olika stämningslägen. Ha ett stort tålamod, vara lyhörd, flexibel och förmåga att kunna motivera kunden. Du ska vara rörlig och kunna hjälpa kunden med sina behov, vilket stundvis kan upplevas fysiskt krävande.
Det är meriterande att ha kunskap av lågaffektivt bemötande.
Arbetet är förlaggt på olika schematider som innefattar både dygnspass med jour, dag/eftermiddag/kväll och vaken natt. Vi är i behhov av både ordinarie anställning men söker även dig som kan tänka dig att vara behovsanställd och hoppa in och jobba på kort varsel.
Meriterande är om du har en relevant utbildning för uppdraget, och vi kommer att ta stor hänsyn till personlig lämplighet.
Vi har tyvvär ingen möjlighet att ta emot ansökningar via mail på grund av GDPR. Vi ber er därför att ansöka enligt förfarandet som beskrivs i annonsen. Alla ansökningar som görs via mail kommer att raderas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
