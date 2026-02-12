Personlig assistent åt 17-årig kille i Ludvika
2026-02-12
Jag är en för det mesta glad kille som bor med min familj i Ludvika. Vi har både hundar och katter i familjen som jag tycker mycket om. Jag går i skolan på dagarna och tränar en del på min fritid. Jag fick en hjärnskada när jag föddes och till följd av det har jag flerfunktionsnedsättningar. Det innebär att jag behöver aktiv tillsyn och total omsorg dygnet runt.
Jag behöver assistans med allt i min vardag. Förflyttningar, matsituationer, träning, personlig vård, medicinsk omvårdnad och aktiviteter är en del av allt som jag behöver och vill göra. Jag kommunicerar med ansiktsuttryck och olika ljud. Det är viktigt att du är öppen för att lära dig mitt sätt att kommunicera på då jag är klassad som blind och saknar tal.
Jag söker en assistent som jag kan lita på och som tar ansvar för att mina dagar flyter på. Jag tycker om en lättsam och positiv personlighet och ser fram emot att få lära upp dig till min personliga assistent! Du är med mig där jag befinner mig, i hemmet, i skolan, på vårdbesök och aktiviteter.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollega.
Tjänsten är ett långtidsvikariat som förväntas pågå minst ett år. Sysselsättningsgrad 80% på fast schemarad.
Du som söker:
- Klarar av ett fysiskt krävande arbete.
- Röker inte.
- Har ingen allergi, då hund och katt finns i hemmet.
- Tycker om att bada och vistas utomhus.
- Körkort B kan vara bra, men är inget krav.
- Meriterande: 1-2 års erfarenhet inom personlig assistans.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
