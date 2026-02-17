Personlig assistent, 90 % tjänst, dagtid mån-fre, i Östersund
Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-02-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB i Östersund
, Krokom
, Strömsund
, Berg
eller i hela Sverige
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett flexibelt jobb där du känner att DU gör stor skillnad för en annan person?! Ett jobb med många möjligheter, men utan stress? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som är intresserad av ett uppdrag hos en mysig 19-årig tjej bosatt i Östersund (ref. 38-26 som du anger i din ansökan så vi vet vilket uppdrag du söker).
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med sådant som tjejen själv inte kan pga sina unika funktionshinder. Med din och övriga 10 assistenters hjälp är livet fullt av möjligheter! Arbetstider är måndag, tisdag, torsdag och fredag dvs både hemma hos föräldrarna men så småningom även viss skoltid. Möjlighet att jobba lite extra kan också finnas om du vill det
Du kommer självklart få mer information vid en intervju!
Observera att du MÅSTE behärska det svenska språket till fullo i både tal och skrift!
Erfarenhet av funktionshinder, epilepsi, omvårdnad och hjälpmedel är en merit men absolut inte ett krav, eftersom man lär sig sådant rätt snabbt!
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla in ditt CV /personliga brev till persassis.jobb@telia.com
.
Tillträde enligt överenskommelse.
För alla uppdrag hos oss gäller;
Noggrann introduktion och utbildning innan start
regelmässig vidareutbildning
pedagogiska måltider/fika på jobbet
friskvårdsbidrag på 4 000:-/år/heltidsanställd
regelbundna personalmöten
hälsokontroller var 3:e år för den som vill
kollektivavtal via Fremia - Kommunal, som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad många andra kollektivavtal för personlig assistenter har
tjänstepension
arbetsskadeförsäkring
föräldrapenningtillägg,
sjukförsäkring
tjänstegruppliv via KP för dig och din familj
Observera att din ansökan kommer att läsas av föräldrarna, samt ev. av de andra personliga assistenterna samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i 2 månader därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla!Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 D (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst och naturligtvis har vi kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
vår Facebooksida; "Personlig Assistansförmedling" eller ring Kerstin Isaksson på tel. 063-10 08 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: persassis.jobb@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 38-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB
(org.nr 559200-9665)
Krondikesvägen 93 (visa karta
)
831 73 ÖSTERSUND Arbetsplats
Personlig Assistansförmedling Kontakt
Kerstin Isaksson persassis@telia.com 063-100828 Jobbnummer
9748747