Personlig assistent 90% till kvinna i naturnära hem! (vik)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-11-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Hej!
Jag letar efter dig som vill göra verklig skillnad - i mitt liv och i vardagen.
Din arbetsplats är också mitt hem - ett lugnt och naturnära hus omgivet av skog, bara 15 minuter från stan. Här bor jag, en 50-årig kvinna med en förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och autistiska drag.
Jag är varm, envis och har nära till skratt. Vissa dagar kan vara tysta, intensiva eller känslostarka - då behöver jag dig som kan möta mig med tålamod, stabilitet och omtanke.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Jag behöver stöd i det mesta i vardagen: personlig omvårdnad, måltider, kommunikation, aktiviteter och att skapa en trygg struktur. Ditt arbete handlar inte bara om att hjälpa - det handlar om att vara närvarande, förstå min rytm och skapa en vardag där jag får må bra.
Jag tycker särskilt om:
Musik, bad, bastu, ridning, bilturer och god mat. Du behöver inte dela alla mina intressen, men gärna ha ett öppet sinne och uppskatta ett liv med lugn och omsorg. Hemma hos mig är det viktigt med balans, hälsa och omtanke i allt vi gör.
Jag söker dig som:
Är en trygg, stabil och lyhörd kvinna
Har ett inre lugn och kan möta både stillhet och starka känslor med närvaro
Ser stoltheten i att vara en viktig vardagsperson - inte bara en "hjälpare"
Bidrar med struktur, men också värme, humor och empati
Har körkort för manuell bil
Gärna har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ej krav)
Praktiskt:
Tjänsten är ett vikariat på över 1 år och på 90 %.
De första 3-4 månaderna är dagtid, blandade pass 08:00-20:00 och 09:30-17:30.
Efter det är det minst 1 år på nattpass 19:30-08:30, ett gravidvikariat.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-12-10 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AÖNOV". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9599721