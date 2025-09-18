Personlig assistent 85% sökes hos kvinna i Stockholm
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi på Olivia Personlig Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 85% hos vår kund boendes vid Gärdet med familj.
Arbetstiderna är idag förlagda Kl. 09.15-18.00 Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.
Tillträde sker enligt överenskommelse, det viktigaste är att det rätt person och vi ser gärna att du har ett långsiktigt perspektiv och är intresserad av att bygga en varaktig relation med kunden och familjen. Publiceringsdatum2025-09-18Företaget
Vi söker just nu dig som vill arbeta med en social kvinna i 40-års åldern med progressiv MS. Hon har ett stort intresse och energi för egen rehabilitering.
I tjänsten har du möjlighet att underlätta för henne i allt som kan tänkas uppkomma från matlagning och hushållssysslor, till att hämta hennes barn på skola eller att ta sig iväg på aktiviteter, såväl som vid förflyttningar. Till detta genomgår även kunden ett träningsprogram för rehabilitering som du blir deltagande i.
Om du har egen bil som du önskar ta till arbetet finns även en gästparkering att använda där kunden bor.
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker är lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt drivande i din personlighet och en engagerande lagspelare. Utöver detta ser kunden gärna att du som söker har ett gott ordningssinne och gillar att vara organiserad.
Meriter:
Intresse för träning/rehabilitering
Sysselsättningsgrad: 1 st 85%
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Hantering av din ansökan
Din ansökan kan komma att läsas av medarbetare inom Olivia Personlig Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan även komma att delas med systerbolag till Olivia Personlig Assistans, om din profil matchar en annan tjänst inom koncernen Team Olivia.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
Olivia Personlig Assistans AB
