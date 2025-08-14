Personlig assistent 81,88% till kvinna i Mariannelund
2025-08-14
Vi söker en assistent till en kvinna i 60-årsåldern och som behöver helt enkelt hjälp med att klara sin vardag. Hennes stora passion i livet är att baka och laga mat, och hade tyckt det var jättekul om du delade den passionen. Förutom matlagningen så rör det sig främst om saker såsom förflyttning, hygien och vanliga hushållssysslor. Hon har nyligen fått peg.
Eftersom arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag, och din arbetsplats är där kvinnan befinner sig, så är du såklart även en flexibel person.
Vi tror och hoppas dessutom att du, liksom henne själv, är social, utåtriktad och glad.
Tjänsten är på 81,88% och arbetstiderna varierar mellan dagtid och kväll både vardagar och helger.
Körkort är meriterande.
Du är rökfri och har ingen pälsdjursallergi eftersom vi har katt i hemmet. Erfarenhet är ett plus men inget krav. Personkemi väger tyngre!
Vi utför bakgrundkontroll på de kandidater som går vidare i processen.
Tillsättning av tjänst kommer göras så fort vi hittar rätt person, så ansök idag!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är Libra Assistans?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
