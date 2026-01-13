Personlig assistent (80%) till en kvinna i Mölnlycke
Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-01-13
2U Assistans är en privat assistansanordnare för personer med olika typer av funktionsvariationer där det finns ett behov av extra stöd och service i vardagen. Vårt motto är "Vi vill och kan bättre", något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal och har rätt till friskvårdsbidrag.
Tjänsten
Vi söker nu 1-2 personliga assistenter som vill arbeta ca. 80% hos en levandasglad kvinna vid namn Ragny. Arbetstiderna avser vardagar som helger och det finns både dag- och kvällspass.
Ragny har en stor assistentgrupp och det är viktigt för Ragny är att hitta personer som har ett långsiktigt intresse att arbeta som professionell personlig assistent och kan växa i rollen. Tidigare erfarenheter är inget krav om personkemin är den rätta.
Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med flera assistenter med varierande tjänstgöringsgrader. Arbetet är kan både utgöra enkel och dubbelassistans beroende på hjälpinsats.
Arbetsplatsen ligger i Mölnlycke och med Buss X4 (zon 1) från Korsvägen i Göteborg är du här på 25 minuter. Under sommaren avser arbetsplatsen Mellbystrand.
Om dig
Du som assistent är med vid alla dagliga aktiviteter, samt hjälper till med träning, stretching och positionering. Det krävs med andra ord att du själv är i god fysisk form.
Assistenterna arbetar mycket efter rutiner för att Ragnys liv och kropp skall fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att du är pigg, positiv, noggrann, stark, pålitlig och punktlig.
Du måste dessutom ha körkort, eftersom du kommer att köra hennes bil (automat) på dagarna. Är du intresserad av enbart nattpass så är inte körkort ett krav.
På fritiden älskar Ragny att leva ett aktivt liv, vara utomhus, hitta på saker, odla blommor i trädgården, träffa vänner, sola på stranden, gå på utställningar, gårdsbutiker, gå på konserter mm. Ragny har tillsammans med hennes man en stuga i Mellbystrand som de älskar att åka till, vilket även kan innebära att du som assistent följer med.
När hon inte är ledig eller har semester, så arbetar Ragny som barnneurolog.
Ragny har varit med om en olycka och råkat ut för en ryggmärgsskada, vilket du kan läsa mer om på hennes blogg: ragnysangels.wordpress.comPubliceringsdatum2026-01-13Profil
Arbetslivserfarenhet meriterande
Ambitiös, noggrann och pålitlig
Svenska eller engelska krav
Körkort krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Via E-post
E-post: susanne@2uassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons ID eller Mölnlycke". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
412 81 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2U Assistans AB Jobbnummer
9682383