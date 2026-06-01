Personlig assistent 80% sökes till glad och aktiv tjej i Orsa
2026-06-01
Just nu söker vi en personlig assistent till en 18‐årig tjej i Orsa som vill ha någon trygg, positiv och engagerad vid sin sida. Om du vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag, då kan detta vara helt rätt jobb för dig!
Jag är en tjej på 18 år med multifunktionsvariation och epilepsi, vilket gör att jag behöver stöd i min vardag – hemma, i skolan, på träning och lek samt vid olika aktiviteter och resor.
Jag kommunicerar med alternativ kommunikation och är en glad person som tycker om när det händer saker. Vi kommer trivas tillsammans om du har glimten i ögat och är närvarande.
Vem vi söker
Vi söker dig som är:
Lugn och trygg i dig själv
Lyhörd och positiv
Ansvarsfull och beslutsam men också följsam när instruktioner behövs
Trygg i akuta situationer, då kramper kan förekomma
Flexibel med arbetstider – dag, kväll och vaken natt
Innehavare av B‐körkort
Du trivs i ett team, är en god kollega och växlar lätt mellan arbete och fritidOm tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 80 %
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag, kväll och vaken natt enligt rullande schema
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
