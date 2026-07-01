Personlig assistent 80 % sökes i Gävle - hjärta, humor och engagemang

Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle
2026-07-01


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🌟 Personlig assistent för tjänst på 80 % sökes i Gävle – till dig med hjärta, humor och engagemang

Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv – varje dag? 💜

Vi söker nu två kvinnliga personliga assistenter till en 23-årig tjej som bor i eget hus på familjens gård i Hille utanför Gävle. Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes vardag och hjälper henne att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Arbetet utgår från kundens hem och innebär bland annat:

✨ Personlig omvårdnad och hygien

✨ Hjälp vid måltider och matning

✨ Kommunikation och kommunikationsträning

✨ Sjukgymnastik och träning

✨ Stöd i vardagens alla aktiviteter

Det förekommer lyft i arbetet, så du behöver ha en god fysisk förmåga.

Vi söker dig som är:

💜 Lugn, trygg och ansvarstagande

💜 Tålmodig, empatisk och pålitlig

💜 Positiv och engagerad

💜 Rökfri

Du behöver kunna tala och skriva svenska obehindrat.

Erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, ett varmt hjärta och en vilja att lära dig.

🐶 Hundar finns i familjens hem, så du behöver vara bekväm med det.

🚗 Arbetsplatsen ligger lantligt i Hille utanför Gävle. Körkort och tillgång till bil är därför en stor fördel.

⭐ Två tjänster på 80 %
⭐ Timvikarier sökes också
⭐ Introduktionspass kan erbjudas omgående
⭐ Intervjuer sker löpande

❤️ Om Kavon Care
Kavon Care är ett familjeägt assistansbolag där närhet, omtanke och snabba beslut är en självklar del av vardagen. Gå gärna in på vår hemsida och kika: www.kavoncare.se

Vi erbjuder bland annat:

✔️ Kollektivavtal

✔️ Friskvårdsbidrag

✔️ Trygga anställningsvillkor

För arbete hos oss krävs utdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna detta redan i samband med din ansökan.

🌟 Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att lära känna dig och berätta mer om tjänsten. Kanske är det just dig vi söker! 💜

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kavon Care AB (org.nr 556861-4753), https://kavoncare.se
Hillevallsvägen (visa karta)
806 49  GÄVLE

Jobbnummer
9987225

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