Personlig assistent 80 %- Bli en viktig del av en 13-årings vardag
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Söderhamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Söderhamn
2026-07-14
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Personlig assistent 80 % – häng med en fantastisk 13-åring! 💙
En av våra uppskattade assistenter skall börja studera och nu söker vi en ny stjärna till vårt härliga team!
Är du en glad, trygg och positiv person som gillar att hitta på saker, skratta mycket och göra skillnad på riktigt? Då kanske det är just dig vi söker.
Albin är 13 år och bor tillsammans med sin mamma, pappa och storebror i Marmaverken.
Han är en charmig, klok och pratglad kille med härlig humor och ett stort hjärta. Han tycker om att umgås med familj, gå i skolan och hitta på roliga saker. Ingen dag är den andra lik!
Albin behöver hjälp med det mesta i sin vardag. Som personlig assistent blir du hans armar, ben och även hans röst. Du finns där för att ge honom möjligheten att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Som assistent hjälper du bland annat till med:
Personlig omvårdnad och hygien, måltider och kommunikation, sjukgymnastik och träning, skola och fritidsaktiviteter samt att skapa en trygg, rolig och meningsfull vardag
Du blir en viktig del av både Albins och familjens vardag, där gemenskap, humor och ett positivt förhållningssätt betyder mycket.
Vi tror att du är en person som har nära till skratt och tycker om att bjuda på dig själv, är trygg, ansvarstagande och pålitlig. Du är även engagerad och vill utvecklas i din roll.
Du behöver tala och skriva svenska obehindrat och flytande. Du är även rökfri.
Du behöver inte ha arbetat som personlig assistent tidigare. Vi lägger mycket större vikt vid vem du är som person än vad som står på ditt CV. Har du rätt inställning lär vi dig resten.
Arbetstider
Tjänsten är på cirka 80 %.
Du arbetar huvudsakligen 24-timmars dygnspass med vaken natt, både vardagar och helger. Du följer även med Albin till skolan. Det blir vanligtvis 6–8 dygnspass per månad.
Eftersom Albin bor i Marmaverken utanför Söderhamn behöver du kunna ta dig till och från arbetsplatsen.
Familjen har både nötallergi och pälsallergi. Därför kan du tyvärr inte ha egna husdjur.
Kavon Care är ett familjeägt assistansbolag där både kunder och assistenter står i centrum. Vi står för närhet, snabba beslutsvägar och att vi finns tillgängliga när det behövs.
Hos oss får du bland annat: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Trygga anställningsvillkor och Ett engagerat team som stöttar dig
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan! Kan du börja introduktionen inom kort är det ett extra plus.
För arbete med barn krävs utdrag ur Polisens belastningsregister. Ansök gärna om det digitalt redan när du skickar in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! 💙 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@kavoncare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marmaverken". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753) Jobbnummer
10002196