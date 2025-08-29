Personlig assistent 75% till autistisk kille i 25-års åldern i Varberg
Vi söker en engagerad personlig assistent för en autistisk kille i 25-års åldern. Han bor i egen lägenhet och har behov av stöd för att hantera vardagen och delta i aktiviteter. Vänliga och stabila personer uppmanas att ansöka för att bidra till en trygg och strukturerad vardag.
Arbetsuppgifter och Ansvarsområden
Som personlig assistent kommer du att:
Medverka vid aktiviteter och sociala tillställningar.
Assistera med dagliga rutiner som personlig hygien och klädsel.
Förbereda måltider och stödja vid matlagning.
Utföra hushållsarbete och andra praktiska sysslor.
Erforderliga Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med personer med autism och lågaffektivt bemötande är meriterande, men inte ett krav.
Förmåga att skapa en lugn och stabil miljö.
God samarbetsförmåga.
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift.
Om anställningen
Anställningen är på 75% tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 13-23. Det är dubbel assistans dessa tider.
Bakgrundskontroll utförs på alla kandidater som går vidare.Så ansöker du
Rekrytering sker löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
