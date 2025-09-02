Personlig assistent 75% sökes till kvinna i Finspång
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2025-09-02
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på ca 75% tjänst hos vår kund i Finspång.
Arbetspassen är förlagda enligt följande:
07:30 - 14:00
13:30 - 20:30
20:00 - 08:00 ( väntetid 7h )
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern med glimten i ögat och nära till skratt. Hon lever med primärprogressiv MS och söker en assistent som kan stötta henne i vardagen och möjliggöra ett aktivt och socialt liv. Arbetsuppgifterna innefattar stöd vid personlig hygien, måltider och förflyttningar, samt att följa med på olika aktiviteter. Kunden tycker om djur och uppskattar när det händer saker omkring henne.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund söker en engagerad , lugn och lyhörd kvinnlig assistent med en positiv inställning. Du är en initiativrik och omhändertagande person som alltid sätter kundens behov i fokus. Som personlig assistent behöver du kunna agera snabbt, fatta genomtänkta beslut i olika situationer och ha lite skinn på näsan när det behövs. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men det viktigaste är att du och vår kund känner er bekväma och trivs tillsammans. Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Ej allergisk mot pälsdjur
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Meriterande:
Vårderfarenhet/vårdutbildning
Omfattning: ca 75% motsvarar 30h/vecka
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9487475