Personlig assistent 75% sökes till aktiv 45-årig man i Falun
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2025-12-30
Vill du arbeta nära en person som lever ett aktivt, engagerat och intellektuellt liv? Då kan det här vara en tjänst som passar dig riktigt bra.
Jag är en 45-årig man bosatt i Falun som söker en personlig assistent med trygghet, energi och förmåga att anpassa sig efter en varierad vardag. Mitt liv innehåller mycket fysisk aktivitet, politiskt engagemang och universitetsstudier.
Om mig och min vardag:
Träning är en central del av mitt liv. Jag tränar ofta och på en relativt avancerad nivå, så ett eget intresse för träning och friskvård är mycket önskvärt. Det gör både arbetet roligare och samarbetet smidigare.
Jag är även politiskt aktiv, vilket innebär möten, sammanträden och andra aktiviteter där du ibland följer med som stöd, vilket gör att viss datavana är viktig.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Stöd i vardagliga rutiner och personlig omvårdnad
Assistans vid träning och fysisk aktivitet
Praktiska sysslor i hemmet
Stöd vid möten, aktiviteter och resor
Hjälp med studierelaterade moment och datorarbete
Vem söker jag? Du är lugn, lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en roll där du arbetar nära en annan person och kan växla mellan fysiskt aktiva uppgifter och mer stillsamma, administrativa moment. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men rätt personlighet och inställning är viktigast.
Arbetstid och krav:
Tjänstgöringsgrad: 75%
Dygnspass med sovande jour
Körkort är ett krav
Vi utför bakgrundskontroll.
Tjänsten tillsätts så fort rätt kandidat söker, så ansök idag.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
