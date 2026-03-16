Personlig assistent 75% dag till tjej i Trekanten
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-03-16
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Mönsterås
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Trivs du med att jobba pedagogiskt och är lågaffektiv? Vi har platsen för dig!
Om kunden
Vi söker nu personliga assistenter till en av våra barnkunder - en autistisk 14-årig tjej som bor utanför Kalmar. Hon behöver stöd av trygga, lyhörda och engagerade personer som kan bidra till en stabil och meningsfull vardag.
Om tjänsten
Vi söker vikarier som kan arbeta dag, kväll och helg. Arbetet sker i dubbelassistans tillsammans med en kollega. På vardagar ligger passen främst på eftermiddag och kväll eftersom kunden går i skolan dagtid. Under helger och lov förekommer dag- och kvällspass. Vi är ett ungt team som letar vår nästa stjärna!
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent med fokus på att skapa trygghet, struktur och livskvalitet. Du hjälper till med både dagliga rutiner och aktiviteter, och anpassar stödet efter kundens behov, intressen och dagsform.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Personlig omvårdnad
Hushållssysslor
Kommunikation och stöd i sociala situationer
Fritidsaktiviteter och vardagsstruktur
Kunden har ibland ett utåtagerande beteende och saknar tal, vilket gör det viktigt att du är lyhörd, orädd och duktig på att läsa av signaler. Du behöver kunna skapa trygghet, vara närvarande och bidra till att aktivera och stimulera henne utifrån hennes förmåga.
Önskade egenskaper och erfarenheter
Empatisk och lyhörd, med individens behov i fokus
Flexibel och positiv inställning till varierande arbetsdagar
Ansvarsfull, pålitlig och självständig
Erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande
God svenska i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Övrigt
Bakgrundskontroll genomförs på dig som går vidare i processen.
Eftersom kunden är minderårig krävs utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7185136-1895078". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hedera Assistans
9799866