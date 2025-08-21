Personlig assistent 73% till aktiv man i Falun
2025-08-21
Vill du arbeta med meningsfullt arbete och bidra till att någon annan får en bra vardag? Som en hjälpande hand hos oss får du vara med och göra positiv skillnad!Publiceringsdatum2025-08-21Företaget
Jag är en aktiv och skämtsam man, bor i centrala Falun. Har tidigare haft en stroke som gör att jag behöver stöttning i vardagen, där du behöver vara mina extra ögon då jag har en synnedsättning. Jag har ett stort intresse för sport och tycker om när det händer saker och hittar gärna på aktiviteter utifrån dagsform.
Om dig
Vi söker dig som har förmåga att se möjligheter istället för svårigheter. Är du också lösningsfokuserad, serviceinriktad och har fokus på rätt saker? Vi tror också att du är lyhörd och är en fena på att anpassa dig i olika situationer. Du är social, positiv och motiverande i ditt förhållningssätt. Har du god personkännedom också? Perfekt!
Kvalifikationer och egenskaper vi söker
Du är pålitlig, ansvarsfull och lyhörd
Du har en positiv inställning och är närvarande i ditt arbete
Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade rutiner och behov
Du har förmåga att samarbeta och bidra till en god stämning i teamet
Erfarenhet av stroke är meriterandeKörkortskrav
Goda kunskaper i svenska språket - både tal och skrift
Tjänsten
73% tjänst där du jobbar dag, kväll och helg.
Tillträde efter överenskommelse.
Vi utför bakgrundskontroll på samtliga som går vidare i processen.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag om du vill bli en av oss!
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra hur just du kan bidra till vårt team.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
