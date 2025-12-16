Personlig assistent, 7 dygn/månad med sovande jour, i centrala Krokom
Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund
2025-12-16
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
, Krokom
, Strömsund
, Berg
eller i hela Sverige
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett flexibelt och viktigt jobb där du känner att DU gör stor skillnad för en annan person?! Ett roligt jobb med många möjligheter, men utan stress? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som vill jobba som PERSONLIG ASSISTENT hos en kvinna i centrala Krokom, 2 mil norr om Östersund. Det finns stora möjligheter att åka kollektivtrafik och arbetstiderna kan därför enkelt anpassas.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med det som kännetecknar personlig assistans; dvs av- och påklädning, förflyttningar, hygienbestyr, mat samt det mesta som rör eget hushåll och fritidsaktiviteter. Med din hjälp blir livet fullt av möjligheter!
Arbetstider är 7 dygn/månad med sovande jour (kl. 8-8). I dagsläget oklart hur länge vikariatet kommer att pågå, men troligen ett antal månader framåt, ev längre. Tillträde enligt överenskommelse.
Det är bra om du har tidigare erfarenhet av omvårdnad och hjälpmedel men det är inget krav eftersom man lär sig sådant ganska snabbt! Att ni trivs med varandra är viktigast.
OBSERVERA att Du MÅSTE behärska det svenska språket till fullo, då det är viktigt att ni förstår varandra!
Du kommer självklart få mer information om uppdraget vid en ev intervju!
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla till oss och glöm inte att märka din ansökan med ref. nr 01-26 så vi förstår vilket uppdrag vi ska rikta in oss på.
För alla uppdrag hos oss gäller;
Noggrann introduktion och utbildning innan start
regelmässig vidareutbildning
fika på jobbet
friskvårdsbidrag på 4 000:-/år/heltidsanställd
regelbundna personalmöten
hälsokontroller ca var 3:e år för den som vill
kollektivavtal via Fremia - Kommunal, som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad många andra kollektivavtal för personlig assistenter har
tjänstepension via Pensionsvalet
arbetsskadeförsäkring
föräldrapenningtillägg,
sjukförsäkring
tjänstegruppliv via Afa för dig och din familj
Observera att din ansökan kan komma att läsas av den assistansberättigade, av företrädare, ev. av de andra personliga assistenterna samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i 2 månader därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla!

Publiceringsdatum
2025-12-16
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 D (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst och naturligtvis har vi kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
vår Facebooksida; "Personlig Assistansförmedling" eller ring Kerstin Isaksson på tel. 063-10 08 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: persassis.jobb@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 01-26". Arbetsgivare Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB
(org.nr 559200-9665)
Krondikesvägen 93D (visa karta
)
831 46 ÖSTERSUND Arbetsplats
Personlig Assistansförmedling Kontakt
Annika Andersson persassis@telia.com 063-100828 Jobbnummer
9646458